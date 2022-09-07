Валерий Кечинов высказался о необходимости проведения товарищеских матчей сборной России

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о проведении товарищеских матчей сборной России.

«Однозначно нужно проводить такие игры. Рано или поздно двери откроются у нас в какие-либо турниры. То, что играть нужно, — это однозначно. Надо, чтобы сборная собиралась, чтобы вызывались лучшие футболисты, молодые и перспективные, с которыми можно познакомиться и проверить их в деле. Чем больше таких игр, тем лучше», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет с национальной командой Киргизии в товарищеском матче. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи со сборной Ирана. Ведутся переговоры об организации третьей осенней товарищеской игры.