Валерий Кечинов высказался о необходимости проведения товарищеских матчей сборной России

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о проведении товарищеских матчей сборной России.
«Однозначно нужно проводить такие игры. Рано или поздно двери откроются у нас в какие-либо турниры. То, что играть нужно, — это однозначно. Надо, чтобы сборная собиралась, чтобы вызывались лучшие футболисты, молодые и перспективные, с которыми можно познакомиться и проверить их в деле. Чем больше таких игр, тем лучше», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет с национальной командой Киргизии в товарищеском матче. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи со сборной Ирана. Ведутся переговоры об организации третьей осенней товарищеской игры.
- 8 сентября 2022
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