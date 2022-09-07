Кечинов: в расширенном списке сборной лучшие футболисты России

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о расширенном составе сборной России на сентябрьские сборы и товарищеский матч с национальной командой Киргизии.
«Специально вызываются столько человек, чтобы познакомиться — это авансом для молодых футболистов, чтобы понять, что они из себя представляют. Понятно, что большинство из них даже не сыграют и не попадут в заявку. Всё равно надо, чтобы тренерский штаб был с ними знаком — это правильно. Если брать весь этот список, то лучшие футболисты России вызваны», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет с национальной командой Киргизии в товарищеском матче. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи со сборной Ирана. Ведутся переговоры об организации третьей осенней товарищеской игры.
- 8 сентября 2022
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