Малуда — об увольнении Тухеля из «Челси»: это крайне жестоко

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Франции Флоран Малуда поделился мнением об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера английского клуба.
«При Тухеле «Челси» пережил успешную эру. Я был свидетелем многих матчей и многих выигранных финалов, что демонстрирует уровень производительности его команды. Но Тухелю не дали времени, такова реальность. Это крайне жестоко.
Однако я знаю, что главная цель клуба — выигрывать трофеи. Теперь вопрос в том, как это сделать. Это новая эра. У Тухеля был метод, который приносил трофеи, нравится это людям или нет. Я болею за «Челси», и мне интересно, что будет дальше. Я просто желаю клубу всего наилучшего. Пока я пытаюсь понять, в чём заключается их стратегия. Это интересно», — приводит слова Малуды BBC.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 8 сентября 2022
-
10:26
-
10:23
-
10:20
-
10:20
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22
-
04:59
-
04:54