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Малуда — об увольнении Тухеля из «Челси»: это крайне жестоко

Малуда — об увольнении Тухеля из «Челси»: это крайне жестоко
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Бывший полузащитник «Челси» и сборной Франции Флоран Малуда поделился мнением об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера английского клуба.

«При Тухеле «Челси» пережил успешную эру. Я был свидетелем многих матчей и многих выигранных финалов, что демонстрирует уровень производительности его команды. Но Тухелю не дали времени, такова реальность. Это крайне жестоко.

Однако я знаю, что главная цель клуба — выигрывать трофеи. Теперь вопрос в том, как это сделать. Это новая эра. У Тухеля был метод, который приносил трофеи, нравится это людям или нет. Я болею за «Челси», и мне интересно, что будет дальше. Я просто желаю клубу всего наилучшего. Пока я пытаюсь понять, в чём заключается их стратегия. Это интересно», — приводит слова Малуды BBC.

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