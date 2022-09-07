Экс-владелец «Кристал Пэлас» — об увольнении Тухеля из «Челси»: такова философия клуба

Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан высказался об увольнении немецкого специалиста Томаса Тухеля из лондонского «Челси».
«Мы не знаем всех обстоятельств увольнения, но меня немного забавляет, что это событие вызвало у фанатов «Челси» чувство негодования. Это уже стало нормой для вас. Теперь это культура вашего футбольного клуба. Ваше руководство нанимает менеджеров и увольняет их в среднем через 18 месяцев. Большим сюрпризом было бы то, если бы «Челси» продержал тренера дольше двух лет!
Людей, которые приходят в футбол, не интересуют сказки о том, что нужно давать людям время. Мы даём вам ресурс, а ты побеждаешь. Если побед нет — конец дискуссии. Люди говорят, что это жестоко и безжалостно. Что ж, таков реальный мир.
Суть в том, что модель правления «Челси», которую сейчас копируют американцы, направлена на победу. Их не интересует фоновый шум или твоя личная жизнь: победи или мы избавимся от тебя», — сказал Джордан в интервью talkSPORT.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 8 сентября 2022
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