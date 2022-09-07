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Экс-владелец «Кристал Пэлас» — об увольнении Тухеля из «Челси»: такова философия клуба

Экс-владелец «Кристал Пэлас» — об увольнении Тухеля из «Челси»: такова философия клуба
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Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан высказался об увольнении немецкого специалиста Томаса Тухеля из лондонского «Челси».

«Мы не знаем всех обстоятельств увольнения, но меня немного забавляет, что это событие вызвало у фанатов «Челси» чувство негодования. Это уже стало нормой для вас. Теперь это культура вашего футбольного клуба. Ваше руководство нанимает менеджеров и увольняет их в среднем через 18 месяцев. Большим сюрпризом было бы то, если бы «Челси» продержал тренера дольше двух лет!

Людей, которые приходят в футбол, не интересуют сказки о том, что нужно давать людям время. Мы даём вам ресурс, а ты побеждаешь. Если побед нет — конец дискуссии. Люди говорят, что это жестоко и безжалостно. Что ж, таков реальный мир.

Суть в том, что модель правления «Челси», которую сейчас копируют американцы, направлена ​​на победу. Их не интересует фоновый шум или твоя личная жизнь: победи или мы избавимся от тебя», — сказал Джордан в интервью talkSPORT.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

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