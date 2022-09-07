Баженов: в расширенном списке сборной России сильнейшие, только Смолова не увидел

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о расширенном составе сборной России на сентябрьские сборы и товарищеский матч с национальной командой Киргизии.

«Туда вписали сильнейших. Только Смолова я не увидел. Тренерам сборной виднее. В этом списке те, кто сейчас себя показывает с хорошей стороны. Когда мы начинаем говорить про список, возникают вопросы: почему этот есть, а этого нет? В глобальном смысле все там есть.



Состав боевой на данный момент. 35 — это большой список, но он расширенный. Там отсеются», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет с национальной командой Киргизии в товарищеском матче. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи со сборной Ирана. Ведутся переговоры об организации третьей осенней товарищеской игры.