Тухель получит € 15 млн за увольнение из «Челси»

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель получит около € 15 млн в качестве компенсации за увольнение из лондонского клуба, сообщает Daily Mail. По данным источника, ещё порядка € 2,5 млн получат члены тренерского штаба Тухеля.
Сегодня, 7 сентября, «Челси» объявил об увольнении Тухеля с поста главного тренера команды. Это произошло после того, как лондонцы уступили в матче 1-го тура Лиги чемпионов загребскому «Динамо» (0:1). При этом, по данным английских СМИ, причиной увольнения стали не результаты команды.
Тухель возглавлял «Челси» с января 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и завоевала Суперкубок Европы.
Ожидается, что новым главным тренером команды станет наставник «Брайтона» Грэм Поттер.
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?
- 8 сентября 2022
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