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Тен Хаг рассказал об эмоциях от увольнения Тухеля из «Челси»

Тен Хаг рассказал об эмоциях от увольнения Тухеля из «Челси»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что испытывает сожаление в связи с увольнением Томаса Тухеля из «Челси». Ранее лондонский клуб объявил об уходе немецкого специалиста. За 20 месяцев в Англии Тухель выиграл три трофея — Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

«Я сожалею в связи с этим. Но больше я ничего не могу сказать. Мы говорим о «Челси», а не о «Манчестер Юнайтед». Но да, это произошло очень рано, в начале сезона», — сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Тухель до перехода в «Челси» возглавлял «ПСЖ». В лондонском клубе он сменил Фрэнка Лэмпарда, под руководством которого команда демонстрировала неудачные результаты.

Ожидается, что Тухеля в «Челси» сменит наставник «Брайтона» Грэм Поттер.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?

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