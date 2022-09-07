Пьянич покинул «Барселону» и перешёл в «Шарджи» без какой-либо компенсации

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич перешёл в футбольный клуб «Шарджи». Об этом клуб из ОАЭ сообщил на своей официальный странице в социальных сетях.
По сведениям журналистов, боснийский полузащитник перешёл в новую команду без какой-либо компенсации со стороны клуба из Эмиратов. Контракт футболиста будет действовать до лета 2025 года.
Ранее главный тренер «Барселоны» Хави говорил, что хотел бы сохранить Пьянича в команде. Но босниец так и не принял участия ни в одном из четырёх матчей в нынешнем сезоне. Босниец перешёл в «Барселону» летом 2020 года. Тогда испанский клуб заплатил за него около € 60 млн. В общей сложности Пьянич провёл за клуб 30 матчей. При этом он вышел на поле лишь в шести встречах в Примере. Прошлый сезон он провёл в «Бешикташе» на правах аренды.
Топ голевых передач 4-го тура Ла Лиги:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 8 сентября 2022
-
10:26
-
10:23
-
10:20
-
10:20
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22
-
04:59
-
04:54