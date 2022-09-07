Пьянич покинул «Барселону» и перешёл в «Шарджи» без какой-либо компенсации

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич перешёл в футбольный клуб «Шарджи». Об этом клуб из ОАЭ сообщил на своей официальный странице в социальных сетях.

По сведениям журналистов, боснийский полузащитник перешёл в новую команду без какой-либо компенсации со стороны клуба из Эмиратов. Контракт футболиста будет действовать до лета 2025 года.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави говорил, что хотел бы сохранить Пьянича в команде. Но босниец так и не принял участия ни в одном из четырёх матчей в нынешнем сезоне. Босниец перешёл в «Барселону» летом 2020 года. Тогда испанский клуб заплатил за него около € 60 млн. В общей сложности Пьянич провёл за клуб 30 матчей. При этом он вышел на поле лишь в шести встречах в Примере. Прошлый сезон он провёл в «Бешикташе» на правах аренды.

Топ голевых передач 4-го тура Ла Лиги:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.