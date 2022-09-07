Назначены арбитры на матчи 9-го тура РПЛ

Российский футбольный союз объявил арбитров на встречи 9-го тура Российской Премьер-Лиги. На матч между ЦСКА и «Краснодаром» главным судьёй назначен Сергей Иванов, а на игру «Ростова» и «Спартака» – Сергей Карасёв.
9 сентября (пятница)
«Сочи» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мартынов.
10 сентября (суббота)
«Химки» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Игорь Князев; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
ЦСКА – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачёв, Андрей Образко; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.
«Ахмат» – «Пари НН»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Алексей Тюмин.
11 сентября (воскресенье)
«Урал» – «Торпедо»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Игорь Синер.
«Факел» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Николай Богач; инспектор – Юрий Чеботарёв.
«Зенит» – «Оренбург»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Александр Богданов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Игорь Панин; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Эдуард Малый.
«Ростов» – «Спартак»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Арам Петросян, Владимир Миневич; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Колобаев.
- 8 сентября 2022
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