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Шадыханов верно отменил гол в ворота «Сочи» в игре с «Краснодаром»

Шадыханов верно отменил гол в ворота «Сочи» в игре с «Краснодаром»
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Главный арбитр матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Сочи» Павел Шадыханов верно отменил взятие ворот «барсов» на 39-й минуте матча. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Игрок «Краснодара» Сергей Бородин, вступив в единоборство за верховой мяч с вратарём «Сочи» Денисом Адамовым в штрафной площади ворот, выпрыгивая в сторону вратаря, совершил контакт с рукой вратаря и не дал возможности ему контролируемо сыграть в мяч.

Решение судьи зафиксировать нарушение правил игры со стороны атакующего игрока, отменить гол и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Сочи» было абсолютно верным.

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