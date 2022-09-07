Шадыханов верно отменил гол в ворота «Сочи» в игре с «Краснодаром»

Главный арбитр матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Сочи» Павел Шадыханов верно отменил взятие ворот «барсов» на 39-й минуте матча. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Игрок «Краснодара» Сергей Бородин, вступив в единоборство за верховой мяч с вратарём «Сочи» Денисом Адамовым в штрафной площади ворот, выпрыгивая в сторону вратаря, совершил контакт с рукой вратаря и не дал возможности ему контролируемо сыграть в мяч.
Решение судьи зафиксировать нарушение правил игры со стороны атакующего игрока, отменить гол и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Сочи» было абсолютно верным.
«Зенит» раздавил «Спартак». Ну и где Промес? Обзор 8-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #17:
- 8 сентября 2022
-
10:26
-
10:23
-
10:20
-
10:20
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22
-
04:59
-
04:54