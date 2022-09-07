Шадыханов верно отменил гол в ворота «Сочи» в игре с «Краснодаром»

Главный арбитр матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Сочи» Павел Шадыханов верно отменил взятие ворот «барсов» на 39-й минуте матча. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).



Игрок «Краснодара» Сергей Бородин, вступив в единоборство за верховой мяч с вратарём «Сочи» Денисом Адамовым в штрафной площади ворот, выпрыгивая в сторону вратаря, совершил контакт с рукой вратаря и не дал возможности ему контролируемо сыграть в мяч.



Решение судьи зафиксировать нарушение правил игры со стороны атакующего игрока, отменить гол и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Сочи» было абсолютно верным.

«Зенит» раздавил «Спартак». Ну и где Промес? Обзор 8-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #17: