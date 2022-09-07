Кукуляк ошибочно назначил пенальти в ворота «Факела» в игре с «Пари НН»

Главный арбитр матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари Нижний Новгород» и «Факелом» Евгений Кукуляк ошибочно назначил пенальти в ворота воронежского клуба на 62-й минуте матча. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Контакт мяча с рукой защитника «Факела» Андрея Менделя в собственной штрафной площади являлся ненаказуемым, так как во время этого контакта рука защитника находилась в упоре в естественном положении, не увеличивая площадь тела.
Защитник не видел мяч и не мог избежать контакта с ним, совершив рефлекторное движение руки, которое являлось также естественным для действия игрока, и у него не было умысла совершить контакт с мячом.
«Зенит» раздавил «Спартак». Ну и где Промес? Обзор 8-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #17:
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