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Кукуляк ошибочно назначил пенальти в ворота «Факела» в игре с «Пари НН»

Кукуляк ошибочно назначил пенальти в ворота «Факела» в игре с «Пари НН»
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Главный арбитр матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари Нижний Новгород» и «Факелом» Евгений Кукуляк ошибочно назначил пенальти в ворота воронежского клуба на 62-й минуте матча. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Контакт мяча с рукой защитника «Факела» Андрея Менделя в собственной штрафной площади являлся ненаказуемым, так как во время этого контакта рука защитника находилась в упоре в естественном положении, не увеличивая площадь тела.

Защитник не видел мяч и не мог избежать контакта с ним, совершив рефлекторное движение руки, которое являлось также естественным для действия игрока, и у него не было умысла совершить контакт с мячом.

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