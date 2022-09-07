Иванов верно назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в игре Кубка со «Спартаком»

Главный арбитр матча 1-го тура Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» Сергей Иванов верно назначил пенальти в ворота самарского клуба на 15-й минуте матча. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Вратарь самарского клуба допустил контакт в районе собственного плеча и руки с ногой игрока «Спартака», группируясь после прыжка за мячом. Такое действие является наказуемым, поскольку вратарь продолжил движение в направлении нападающего и является инициатором контакта.

Напомним, назначенный пенальти в ворота самарского клуба не реализовал нападающий Александр Соболев. Победный гол на 46-й минуте матча забил защитник Павел Мелёшин.

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