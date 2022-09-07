Sky Sports: Роналду мог быть одной из причин увольнения Тухеля из «Челси»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду мог быть одной из причин, по которой главного тренера «Челси» Томаса Тухеля сегодня утром освободили от его должности. Об этом сообщают журналисты Sky Sports со ссылкой на Daily Telegraph.

По сведениям источников, один из новых владельцев «Челси» Тодд Боули очень хотел видеть Роналду на «Стэмфорд Бридж» и планировал пригласить португальца в команду. Но этому переходу воспротивился Тухель. Отказ тренера стал одной из причин, по которой у немецкого специалиста возникли трения с новыми владельцами синих, что в итоге привело к отставке.

Напомним, Тухель до перехода в «Челси» возглавлял «ПСЖ». В лондонском клубе он сменил Фрэнка Лэмпарда, под руководством которого команда демонстрировала неудачные результаты. Ожидается, что Тухеля в «Челси» сменит наставник «Брайтона» Грэм Поттер.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?