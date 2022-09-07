Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, сколько «Челси» может заплатить «Брайтону» за тренера Грэма Поттера

Стало известно, сколько «Челси» может заплатить «Брайтону» за тренера Грэма Поттера
Комментарии

Стала известна сумма компенсации, на которую может рассчитывать «Брайтон» в случае, если «Челси» переманит главного тренера «чаек» Грэма Поттера в стан лондонского клуба. По сведениям talkSPORT, синим придётся выплатить более € 23 млн.

По сведениям английских инсайдеров, «Челси» рассчитывает назначить главного тренера команды до субботней игры с «Фулхэмом». Руководство синих сегодня должно было встретиться с Поттером для обсуждения условий сотрудничества. Ожидается, что владельцы предложат английскому специалисту многолетний контракт, в ответ надеясь услышать план на долгосрочное развитие команды.

Напомним, сегодня утром стало известно, что руководство «Челси» приняло решение об увольнении главного тренера синих Томаса Тухеля. Немецкий специалист возглавлял «Челси» с января 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и завоевала Суперкубок Европы.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Новость по теме
Sky Sports: Роналду мог быть одной из причин увольнения Тухеля из «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022