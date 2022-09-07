Стало известно, сколько «Челси» может заплатить «Брайтону» за тренера Грэма Поттера

Стала известна сумма компенсации, на которую может рассчитывать «Брайтон» в случае, если «Челси» переманит главного тренера «чаек» Грэма Поттера в стан лондонского клуба. По сведениям talkSPORT, синим придётся выплатить более € 23 млн.

По сведениям английских инсайдеров, «Челси» рассчитывает назначить главного тренера команды до субботней игры с «Фулхэмом». Руководство синих сегодня должно было встретиться с Поттером для обсуждения условий сотрудничества. Ожидается, что владельцы предложат английскому специалисту многолетний контракт, в ответ надеясь услышать план на долгосрочное развитие команды.

Напомним, сегодня утром стало известно, что руководство «Челси» приняло решение об увольнении главного тренера синих Томаса Тухеля. Немецкий специалист возглавлял «Челси» с января 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и завоевала Суперкубок Европы.

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