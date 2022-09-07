Теллес объяснил, почему перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Севилью»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес, выступающий на правах аренды за «Севилью», рассказал, почему решил перебраться в испанский клуб. Бразилец признался, что решающее значение сыграл грядущий чемпионат мира в Катаре.
«Решил ли я перейти в «Севилью» из-за чемпионата мира? Я бы соврал, если бы сказал, что нет. Я понимаю, как важна подготовка. Знаю, что нахожусь на радаре сборной страны, меня вызывали в последний раз. Очевидно, что нужно получать больше игровых минут.
Я полностью сосредоточен на подготовке. Понимаю, что вызов зависит от многих факторов. Но мне важно быть готовым к вызову в сборную.
Я понимал, что в «Манчестер Юнайтед» у меня не будет возможности получить вызов в сборную на чемпионат мира. В АПЛ очень высокий уровень. Но то же самое можно сказать и о Примере», — цитирует Теллеса Manchester Evening news.
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?
- 8 сентября 2022
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