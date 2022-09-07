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Каррагер — о новом тренере «Челси»: я бы выбрал Маурисио Почеттино

Каррагер — о новом тренере «Челси»: я бы выбрал Маурисио Почеттино
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о потенциальном новом главном тренере «Челси» Грэме Поттере, который может прийти из «Брайтона», а также назвал своего фаворита на вакантную должность в лондонском клубе — бывшего тренера «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

«Они только что избавились от тренера после шести игр сезона. Конечно, это огромный шаг вперёд в его (Грэма Поттера. — Прим. «Чемпионата») управленческой карьере, и «Челси» по-прежнему остаётся одним из лучших клубов. Сейчас они всё ещё чемпионы мира, но вы боитесь за Поттера, что он будет в той же лодке, что и любой другой менеджер «Челси» за последние 10 лет.

«Челси» — очень безжалостный клуб, и я не уверен, что Поттер подходит ему. Если руководство не получит результат сразу же, через 12 месяцев они найдут себе ещё одного нового менеджера. Может быть, с Поттером всё изменится, но на его месте после того, что они сделали с Тухелем, я был бы очень осторожен.

«Если бы я был болельщиком «Челси» и вы спросили меня, кого бы я хотел видеть во главе моего клуба, я бы выбрал Маурисио Почеттино», — сказал Каррагер в интервью Sky Sport.

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