Кварацхелия выйдет в старте «Наполи» в матче с «Ливерпулем» в рамках Лиги чемпионов

Стали известны составы на матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором итальянский «Наполи» примет английский «Ливерпуль». Грузинский полузащитник неаполитанцев Хвича Кварацхелия выйдет на поле с первых минут. Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона», стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Наполи»: Мерет — Ди Лоренцо, Ррахмани, Мин Джэ, Оливера — Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Кварацхелия, Политано — Осимхен.
«Ливерпуль»: Алисон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Фабиньо, Милнер, Эллиотт — Диас, Салах, Фирмино.
В группе А, в которой выступают итальянский и английский клубы, также находятся амстердамский «Аякс» и шотландский «Рейнджерс». Встреча между этими командами началась в 19:45 мск. После первого тайма нидерландский клуб побеждает со счётом 3:0.
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