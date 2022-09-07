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Хаджи: «Спартак» — не бразильцы. У Абаскаля ничего не получится, потому что в защите дырки

Хаджи: «Спартак» — не бразильцы. У Абаскаля ничего не получится, потому что в защите дырки
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от выступлений красно-белых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Какой футбол ставит Абаскаль? Я этот футбол пока не вижу. Все нормальные тренеры высокого полёта всегда заявляли, что прежде всего надо обеспечить защиту своих ворот. Это бразильцы могли себе позволить заявить, что будут играть в свою игру, а пропустят столько, сколько забьют. При этом всё равно забьют больше. Но «Спартак» — не бразильцы. Да, забили красиво «Зениту», а дальше что? Это ещё хорошо, что команда Семака не реализовала все свои моменты. Какой бы Абаскаль футбол ни хотел поставить, ничего у него не получится, потому что в защите дырки», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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