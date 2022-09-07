Радимов — о товарищеских встречах сборной России: соперников выбирать не приходится

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о ближайших товарищеских встречах сборной России по футболу под руководством главного тренера Валерия Карпина.
«С кем-то точно нужно попробовать сыграть. Вы можете ответить на вопрос, когда с отечественного футбола снимут все ограничения, а сборная России проведёт первый официальный матч? Сейчас никто не сможет ответить, но что, если это случится уже через два года? Национальная команда должна быть к этому готова, чтобы потом не играть с листа. Поэтому необходимо проводить контрольные матчи. Если больше не с кем, можно встретиться и с Киргизией. Окна для сборной необходимо заполнять. К сожалению, мы заложники ситуации и не знаем, сколько продлится бан. Понятно, что лучше противостоять Аргентине, чем Киргизии, но соперников выбирать не приходится», — сказал Радимов в интервью RT.
- 8 сентября 2022
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