Бувач: у Даса выдающийся футбольный интеллект

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач высказался о подписании клубом израильского защитника Эли Дасы.

«У Эли выдающийся футбольный интеллект, он обладает прекрасной техникой и лидерскими качествами. Даса точно поможет нашей команде стать ещё сильнее», — цитирует Бувача пресс-служба клуба.

Израильтянин подписал контракт с московским клубом до конца сезона-2023/2024 с возможностью продления ещё на один год. Даса — капитан сборной Израиля. Он сыграл в составе национальной команды 48 матчей. Защитник провёл последние три сезона в чемпионате Нидерландов. Он провёл за «Витесс» 73 матча в национальном первенстве. В прошлом сезоне Даса сделал пять результативных передач в Эредивизии.