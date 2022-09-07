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Бувач: у Даса выдающийся футбольный интеллект

Бувач: у Даса выдающийся футбольный интеллект
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Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач высказался о подписании клубом израильского защитника Эли Дасы.

«У Эли выдающийся футбольный интеллект, он обладает прекрасной техникой и лидерскими качествами. Даса точно поможет нашей команде стать ещё сильнее», — цитирует Бувача пресс-служба клуба.

Израильтянин подписал контракт с московским клубом до конца сезона-2023/2024 с возможностью продления ещё на один год. Даса — капитан сборной Израиля. Он сыграл в составе национальной команды 48 матчей. Защитник провёл последние три сезона в чемпионате Нидерландов. Он провёл за «Витесс» 73 матча в национальном первенстве. В прошлом сезоне Даса сделал пять результативных передач в Эредивизии.

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