«Наполи» — «Ливерпуль»: Осимхен не смог переиграть Алисона с пенальти

Сегодня, 7 сентября, проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимает английский «Ливерпуль». Встреча проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона», стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 15-й минуте встречи Вирджил ван Дейк сфолил в штрафной против Виктора Осимхена. После проверки главным судьёй видеоповтора был назначен уже второй 11-метровый удар в этом матче. К точке подошёл сам нападающий, который не сумел переиграть Алисона Бекера — бразильский вратарь спас мерсисайдцев.



В группе А, в которой выступают итальянский и английский клубы, также находятся амстердамский «Аякс» и шотландский «Рейнджерс». Встреча между этими командами завершалась со счётом 4:0 в пользу нидерландского клуба.