Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» — «Ливерпуль»: Осимхен не смог переиграть Алисона с пенальти

«Наполи» — «Ливерпуль»: Осимхен не смог переиграть Алисона с пенальти
Комментарии

Сегодня, 7 сентября, проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимает английский «Ливерпуль». Встреча проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона», стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 15-й минуте встречи Вирджил ван Дейк сфолил в штрафной против Виктора Осимхена. После проверки главным судьёй видеоповтора был назначен уже второй 11-метровый удар в этом матче. К точке подошёл сам нападающий, который не сумел переиграть Алисона Бекера — бразильский вратарь спас мерсисайдцев.

В группе А, в которой выступают итальянский и английский клубы, также находятся амстердамский «Аякс» и шотландский «Рейнджерс». Встреча между этими командами завершалась со счётом 4:0 в пользу нидерландского клуба.

Новость по теме
«Наполи» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022