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Тульскому «Арсеналу» запретили регистрировать новых игроков

Тульскому «Арсеналу» запретили регистрировать новых игроков
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Тульскому «Арсеналу» запрещено регистрировать новых игроков, сообщает пресс-служба РФС. На сайте организации утверждается, что санкции связаны с задолженностью «Арсенала» перед защитником Тарасом Бурлаком. Клуб должен погасить расходы футболиста на представителя по делу о взыскании задолженности по трудовому договору. Пока тульская команда не возместит игроку подтверждённые расходы на представителя, она не сможет регистрировать новичков.

Ранее сообщалось, что аналогичные ограничительные меры были приняты в отношении «Рубина». Казанцы также не могут регистрировать новичков.

«Арсенал» в прошлом сезоне выступал в РПЛ, но не смог сохранить прописку в лиге. Туляки заняли 16-е место в турнирной таблице.

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