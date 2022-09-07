«Наполи» — «Ливерпуль»: Ангисса укрепил преимущество неаполитанцев

Сегодня, 7 сентября, проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимает английский «Ливерпуль». Встреча проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона», стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 32-й минуте неаполитанцы устроили перепасовку у левого края штрафной. Мяч оказался у Пётра Зелиньского, который вывел Андре Ангисса один на один с Алисоном Бекером, и камерунский полузащитник реализовал момент – 2:0.

В группе А, в которой выступают итальянский и английский клубы, также находятся амстердамский «Аякс» и шотландский «Рейнджерс». Встреча между этими командами завершилась со счётом 4:0 в пользу нидерландского клуба.