Новичок «Крыльев Советов» Рахманович рассказал о ходе переговоров

Полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович прокомментировал переход в самарский клуб. Новичок взял 20-й номер в команде Игоря Осинькина.

«Я очень счастлив быть в Самаре, после всех переговоров и длительного путешествия я доволен, что я здесь. Я был очень рад этому приглашению и после общения с клубом не сомневался в своём выборе. Переговоры длились примерно две-три недели, и я рад, что они подошли к концу.

Как только мне сказали об интересе «Крыльев», я посмотрел состав команды, увидел, что здесь отличный тренер и много молодых игроков. Я могу играть на двух позициях. Удобнее мне играть десятку, под нападающим. Между форвардом и линией полузащиты. Это моя родная позиция», — сказал Рахманович в эфире клубного канала.