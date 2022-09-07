«Мбаппе был в огне!» Бойцы UFC Нганну и Усман встретились с нападающим «ПСЖ»

Чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну и американский боец смешанных единоборств нигерийского происхождения Камару Усман встретились с нападающим «ПСЖ» и сборной Франции Килианом Мбаппе. Соответствующую фотографию опубликовал в своих социальных сетях Нганну.

«Вчера я провёл классное время в Париже с хорошими людьми. Игра «ПСЖ» меня заряжала, а Килиан Мбаппе был в огне», — подписал фото Нганну.

«Мой паренёк», — ответил в комментариях Мбаппе.

Фото: из личного архива Фрэнсиса Нганну

Напомним, вчера, 7 сентября, состоялся матч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «ПСЖ» и «Ювентус». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу парижского клуба. Оба гола в составе хозяев забил Килиан Мбаппе.

Спарринг Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана: