«Мбаппе был в огне!» Бойцы UFC Нганну и Усман встретились с нападающим «ПСЖ»

Чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну и американский боец смешанных единоборств нигерийского происхождения Камару Усман встретились с нападающим «ПСЖ» и сборной Франции Килианом Мбаппе. Соответствующую фотографию опубликовал в своих социальных сетях Нганну.
«Вчера я провёл классное время в Париже с хорошими людьми. Игра «ПСЖ» меня заряжала, а Килиан Мбаппе был в огне», — подписал фото Нганну.
«Мой паренёк», — ответил в комментариях Мбаппе.
Фото: из личного архива Фрэнсиса Нганну
Напомним, вчера, 7 сентября, состоялся матч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «ПСЖ» и «Ювентус». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу парижского клуба. Оба гола в составе хозяев забил Килиан Мбаппе.
Спарринг Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана:
- 8 сентября 2022
-
10:33
-
10:26
-
10:23
-
10:20
-
10:20
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22
-
04:59