«Наполи» — «Ливерпуль»: Зелиньски сделал счёт 4:0

Сегодня, 7 сентября, проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимает английский «Ливерпуль». Встреча идёт на стадионе «Диего Армандо Марадона», стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 47-й минуте Диего Симеоне отрезал передачей всю оборону «Ливерпуля», мяч полетел к Хвиче Хварацхелии, который отпасовал к Пётру Зельинскому. Поляк пробил по воротам, но Алисон Бекер спас. Но на добивании Зелиньски смог увеличить преимущество своей команды — 4:0. Напомним, ранее в этой встрече Хвича Кварацхелия отдал голевую передачу на Симеоне.

В группе А, в которой выступают итальянский и английский клубы, также находятся амстердамский «Аякс» и шотландский «Рейнджерс». Встреча между этими командами завершилась со счётом 4:0 в пользу нидерландского клуба.