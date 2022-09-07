«Наполи» — «Ливерпуль»: Диас сократил отставание мерсисайдцев — 1:4

Сегодня, 7 сентября, проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимает английский «Ливерпуль». Встреча идёт на стадионе «Диего Армандо Марадона», стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 48-й минуте произошла позиционная ошибка у обороны «Наполи», в результате которой Луис Диас дальним ударом смог сократить отставание своей команды – 4:1. Напомним, ранее в этой встрече Хвича Кварацхелия отдал голевую передачу на Симеоне.

В группе А, в которой выступают итальянский и английский клубы, также находятся амстердамский «Аякс» и шотландский «Рейнджерс». Встреча между этими командами завершилась со счётом 4:0 в пользу нидерландского клуба.