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Игрок хорватского клуба «Славен Белупо» Каймаков стал игроком «Торпедо»

Игрок хорватского клуба «Славен Белупо» Каймаков стал игроком «Торпедо»
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Полузащитник хорватского клуба «Славен Белупо» молдаванин Михаил Каймаков перешёл в «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Каймаков — двукратный чемпион Молдавии, обладатель Кубка и Суперкубка Молдавии в составе «Шерифа». Бронзовый призёр чемпионата Хорватии в составе «Осиека». Михаил — воспитанник «Шерифа». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 400 тыс. Основная позиция футболиста — центральный полузащитник.

Московское «Торпедо» с одним очком находится на предпоследнем, 15-м месте в Российской Премьер-Лиге. Лидером соревнований является «Зенит» (20). В следующем туре чемпионата России «Торпедо» встретится с «Уралом». Игра пройдёт 11 сентября.

Автозаводцы в прошлом туре проиграли «Ростову» со счётом 0:1.

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