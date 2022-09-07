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Голевая Кварацхелии помогла «Наполи» разгромить «Ливерпуль»

Голевая Кварацхелии помогла «Наполи» разгромить «Ливерпуль»
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Сегодня, 7 сентября, на стадионе «Диего Армандо Марадона» состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Наполи» дома принимал «Ливерпуль». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Неаполитанцы открыли счёт уже в самом начале встречи — на пятой минуте полузащитник Пётр Зелиньски уверенно реализовал 11-метровый удар. На 31-й минуте Андре Замбо Ангисса смог укрепить преимущество хозяев. Под конец первого тайма, на 44-й минуте, Джованни Симеоне довёл счёт до разгромного — ассистировал ему Хвича Кварацхелия. На 47-й минуте Пётр Зелиньски довёл счёт до разгромного. На 49-й минуте Луис Диас смог сократить отставание «Ливерпуля», но в оставшееся время мерсисайдцы спасти эту встречу не смогли — 4:1.

Лига чемпионов. Группа A. 1-й тур
07 сентября 2022, среда. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
4 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Зелиньски – 5' (пен)   2:0 Замбо Ангисса – 31'   3:0 Симеоне – 44'   4:0 Зелиньски – 47'   4:1 Диас – 49'
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