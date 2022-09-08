Мусса Сиссако прокомментировал переход в «Сочи»

Защитник «Сочи» Мусса Сиссако прокомментировал переход в российский клуб.
«Я уже знаю некоторые слова. Могу сказать «привет», «спасибо» и «хорошо». Да, я впервые в России. Красивая страна, мне здесь нравится. Из состава «Сочи» я знаю Викторьена Ангбана, но мы лично не знакомы.
Я центральный защитник, на этой позиции чувствую себя комфортно. Могу сыграть слева и справа в защите», — сказал Сиссако в эфире клубного канала.
Игрок является воспитанником академии французского «ПСЖ». За основную команду парижан 21-летний Сиссако не выступал. Сезон-2021/2022 футболист провёл в бельгийском «Стандарде»: там он провёл 34 матча и забил один гол. В прошлом году Сиссако дебютировал за сборную Мали, на данный момент у него четыре игры за национальную команду.
- 8 сентября 2022
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