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Левандовски вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ

Левандовски вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ
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Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. В матче 1-го тура группового этапа турнира с «Викторией Пльзень» (5:1) польский нападающий оформил хет-трик.

После этого у Левандовского 89 мячей в Лиге чемпионов. Он обошёл нападающего «Реала» Карима Бензема (86).

Второе место в списке самых результативных игроков в истории турнира занимает нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Он за карьеру забил 125 мячей в Лиге чемпионов. Рекордсменом является форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, у которого 140 голов.

После этого матча команда Хави расположилась на первом месте в группе C. Ниже располагаются «Бавария» с тремя очками, «Интер» (0) и «Виктория Пльзень» (0) соответственно.

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