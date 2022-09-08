Левандовски вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. В матче 1-го тура группового этапа турнира с «Викторией Пльзень» (5:1) польский нападающий оформил хет-трик.
После этого у Левандовского 89 мячей в Лиге чемпионов. Он обошёл нападающего «Реала» Карима Бензема (86).
Второе место в списке самых результативных игроков в истории турнира занимает нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Он за карьеру забил 125 мячей в Лиге чемпионов. Рекордсменом является форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, у которого 140 голов.
После этого матча команда Хави расположилась на первом месте в группе C. Ниже располагаются «Бавария» с тремя очками, «Интер» (0) и «Виктория Пльзень» (0) соответственно.
- 8 сентября 2022
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