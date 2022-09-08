Результаты матчей Лиги чемпионов 7 сентября, турнирная таблица
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В среду, 7 сентября, прошли заключительные матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Состоялось восемь матчей групп A, B, C и D.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты второго игрового дня.
Группа А
«Аякс» (Нидерланды) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 4:0
«Наполи» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия) — 4:1
Группа B
«Атлетико» (Испания) — «Порту» (Португалия) — 2:1
«Брюгге» (Бельгия) — «Байер» (Германия) — 1:0
Группа С
«Барселона» (Испания) — «Виктория Пльзень» (Чехия) — 5:1
«Интер» (Италия) — «Бавария» (Германия) — 0:2
Группа D
«Айнтрахт» (Германия) — «Спортинг» (Португалия) — 0:3
«Тоттенхэм» (Англия) — «Марсель» (Франция) — 2:0.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».
Комментарии
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