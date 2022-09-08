Результаты матчей Лиги чемпионов 7 сентября, турнирная таблица

В среду, 7 сентября, прошли заключительные матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Состоялось восемь матчей групп A, B, C и D.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты второго игрового дня.



Группа А



«Аякс» (Нидерланды) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 4:0

«Наполи» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия) — 4:1



Группа B

«Атлетико» (Испания) — «Порту» (Португалия) — 2:1

«Брюгге» (Бельгия) — «Байер» (Германия) — 1:0

Группа С

«Барселона» (Испания) — «Виктория Пльзень» (Чехия) — 5:1

«Интер» (Италия) — «Бавария» (Германия) — 0:2



Группа D

«Айнтрахт» (Германия) — «Спортинг» (Португалия) — 0:3

«Тоттенхэм» (Англия) — «Марсель» (Франция) — 2:0.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».