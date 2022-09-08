Нагельсман: полностью заслужили победу над «Интером»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман оценил успешный старт команды в групповом этапе Лиги чемпионов. Чемпионы Германии со счётом 2:0 обыграли на «Джузеппе Меацца» в Милане «Интер».



«Я доволен сегодняшней игрой. У нас была хорошая интенсивность на протяжении всех 90 минут. В обоих таймах у нас было по десять минут, когда мы давали сопернику пространство, что позволяло «Интеру» в эти отрезки играть комфортнее. Но в целом наша победа закономерна – мы её полностью заслужили. Было важно начать с трёх очков», – приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.



Напомним, на 24-й минуте Лерой Зане открыл счёт: вышел один на один с голкипером соперника и отправил мяч в сетку. А на 66-й минуте Данило Д’Амброзио, прерывая передачу, срезал мяч в собственные ворота. Всего за матч «Бавария» нанесла 21 удар, «Интер» – девять.

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