Черчесов: а что, не поставь руководство цель выйти из группы ЛЕ, пришлось бы проигрывать?

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал пресс-конференцию перед домашним матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы с турецким «Трабзонспором».
«У нас действительно сильная группа. «Трабзонспор», «Црвена Звезда», «Монако» – все играли в квалификации Лиги чемпионов.
Поставило ли руководство чёткую цель по выходу из группы? А что, если бы руководством это сделано не было, пришлось бы нам проигрывать каждый матч? Естественно, мы хотим побеждать в каждой игре, мы – спортсмены. «Ференцварош» – чемпион Венгрии, выложимся по полной. Необходимо извлечь уроки и опыт из ошибок, которые допустили в прошлогодней Лиге Европы. Но разговоры разговорами, а важнее всего действия на поле.
Наш завтрашний соперник «Трабзонспор» – компактная команда с очень хорошим балансом между обороной и атакой. Неслучайно они стали чемпионами Турции. Нужно оказывать максимальное давление на соперника – только так мы сможем добиться успеха», – приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».
- 8 сентября 2022
-
10:33
-
10:26
-
10:23
-
10:20
-
10:20
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22
-
04:59