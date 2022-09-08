Черчесов: а что, не поставь руководство цель выйти из группы ЛЕ, пришлось бы проигрывать?

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал пресс-конференцию перед домашним матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы с турецким «Трабзонспором».



«У нас действительно сильная группа. «Трабзонспор», «Црвена Звезда», «Монако» – все играли в квалификации Лиги чемпионов.



Поставило ли руководство чёткую цель по выходу из группы? А что, если бы руководством это сделано не было, пришлось бы нам проигрывать каждый матч? Естественно, мы хотим побеждать в каждой игре, мы – спортсмены. «Ференцварош» – чемпион Венгрии, выложимся по полной. Необходимо извлечь уроки и опыт из ошибок, которые допустили в прошлогодней Лиге Европы. Но разговоры разговорами, а важнее всего действия на поле.



Наш завтрашний соперник «Трабзонспор» – компактная команда с очень хорошим балансом между обороной и атакой. Неслучайно они стали чемпионами Турции. Нужно оказывать максимальное давление на соперника – только так мы сможем добиться успеха», – приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».