Автор дубля в составе «Наполи»: это не «Ливерпуль» был не в духе, а мы играли потрясающе
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Польский полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски, забивший два гола в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», оценил победу над мерсисайдцами со счётом 4:1.
«Это был идеальный матч. Мы встретились с великими чемпионами и превзошли их не только в итоговом результате, но и в игре, в исполнении. Я рад своему дублю. Мы доминировали на поле. Не думаю, что «Ливерпуль» был не в духе или что-то в этом роде. Я считаю, что это мы были теми, кто играл потрясающе!
Но теперь важно не отдыхать и наслаждаться, а смотреть дальше, вперёд – это был только первый матч в группе. Впереди ещё достаточно длинный путь, чтобы квалифицироваться в следующий раунд», – приводит слова Зелиньского официальный сайт неаполитанского клуба.
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