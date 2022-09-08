Юрген Клопп проиграл все свои матчи в тренерской карьере в Неаполе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп потерпел поражения во всех своих матчах в Неаполе во время тренерской карьеры.



И это уже его третье гостевое поражение от «Наполи» с «Ливерпулем». Ранее он проигрывал неаполитанцам со счётом 0:2 и 0:1. Также один раз он потерпел поражение в Неаполе во главе дортмундской «Боруссии». Тогда его команда проиграла со счётом 1:2.



Вчера, 7 сентября, на стадионе «Диего Армандо Марадона» состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Наполи» дома принимал «Ливерпуль». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.



Неаполитанцы открыли счёт уже в самом начале встречи — на пятой минуте полузащитник Пётр Зелиньски уверенно реализовал 11-метровый удар. На 31-й минуте Андре Замбо Ангисса смог укрепить преимущество хозяев. Под конец первого тайма, на 44-й минуте, Джованни Симеоне довёл счёт до разгромного — ассистировал ему Хвича Кварацхелия. На 47-й минуте Пётр Зелиньски довёл счёт до разгромного. На 49-й минуте Луис Диас смог сократить отставание «Ливерпуля», но в оставшееся время мерсисайдцы спасти эту встречу не смогли — 4:1.

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