Хави восторгается Левандовским после его хет-трика в матче с «Викторией»

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил роль форварда Роберта Левандовского в победе над чешской «Викторией» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поляк оформил хет-трик, а каталонцы победили со счётом 5:1.
«Я не знаю, лучший ли Роберт нападающий в Европе, но для нас он лучший. Левандовски способствует нашей лучшей игре, прессингует, предлагает нам множество решений в атаке. Это абсолютная степень зрелости игрока, плюс он действует невероятно зрелищно. В этом матче Роберт оформил хет-трик, но как же он работал на команду!
Левандовски совершенно ненасытен в том, чтобы забивать и побеждать. Мы никогда не сомневались в нём из-за его стоимости или возраста – никогда. Он замечательный человек, потрясающий игрок, партнёр по команде, настоящий победитель. Всё дело в том, как команда работает вместе с ним, как прессингует и атакует – это ключ к успеху.
Победы придают уверенности и улучшают моральный дух. Сегодня футболисты приедут домой, зная, что провели лучшую игру. Однако наша группа по-прежнему сложна, и здесь нет места эйфории. Эта победа принесла нам лишь три очка», – приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.
- 8 сентября 2022
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