Индзаги высказался о поражении «Интера» в домашнем матче с «Баварией»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги кратко подвёл итоги встречи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (0:2).
«Мы играли с экстраординарной командой, одной из сильнейших в Европе. В середине тайма Зане забил, и после этого нам нужно было стать ещё опаснее в атаке. Мы создали несколько опасных ситуаций, но в некоторых эпизодах подвёл последний пас. Отмечу хорошие моменты у Джеко и Корреа.
И всё же мы понимаем, что есть команды, против которых нужно играть идеально. Второй гол «Баварии» стал определяющим. До него всё было более-менее открыто, а после соперник хорошо защищался», – приводит слова Индзаги официальный сайт «Интера».
Напомним, на 24-й минуте Лерой Зане открыл счёт: вышел один на один с голкипером и отправил мяч в сетку. А на 66-й минуте Данило Д’Амброзио, прерывая передачу, срезал мяч в собственные ворота. Всего за матч «Бавария» нанесла 21 удар по воротам, а «Интер» – девять.
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