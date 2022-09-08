Мигел Данни рассказал о предложениях от «Динамо» и «Краснодара»

Бывший полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга Мигел Данни рассказал о предложениях от московского «Динамо» и «Краснодара».
«Пришёл момент, когда понял — надо заканчивать и дальше просто наслаждаться жизнью. Почувствовал, что пора. Кстати, приглашали в «Динамо» и «Краснодар». Но я решил, что российскую карьеру закончу «Зенитом», а в целом — дома в Португалии. Звали поработать в «Маритиму», но решил, что лучше не надо», – приводит слова Данни «Матч ТВ».
39-летний Данни был футболистом «Зенита» с 2008 по 2017 год. В 256 матчах за команду португальский полузащитник забил 68 голов и отдал 73 результативные передачи. Ранее Мигел выступал в России за «Динамо». Данни завершил карьеру в январе 2019 года. Его последним клубом стал португальский «Маритиму».
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