Данни: для клубов грустно не играть в еврокубках, а для сборной – на чемпионате мира

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Мигел Данни высказался на тему изоляции российского футбола, связанной с отстранением клубов и сборных от участия в международных матчах и турнирах.
«Сейчас хорошая ситуация для того, чтобы больше доверять своей молодёжи, растить её. В чём, кстати, убедился на матче «Динамо» – «Урал». Для 18-летних, 20-летних ребят это хороший момент. Но минусы тоже, конечно, есть. Для клубов грустно не играть в еврокубках, а для сборной — на чемпионате мира», – приводит слова Данни «Матч ТВ».
На счету португальца Данни 113 матчей за московское «Динамо» во всех турнирах, 20 забитых мячей и 28 результативных передач. В составе «Зенита» полузащитник провёл 256 игр, забил 68 голов и отдал 73 ассиста. Данни трижды становился чемпионом России, дважды – обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 2008-м он также завоевал с «Зенитом» Суперкубок УЕФА.
- 8 сентября 2022
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