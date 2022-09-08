Представитель Тюкавина: Костя заслужил вызов в сборную России

Представитель форварда «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался о вызове своего подопечного в сборную России.
Вчера, 7 сентября, стал известен расширенный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи с Киргизией и Ираном. В данный список попал и нападающий бело-голубых.
«Костя заслужил вызов в сборную. Он забивает в трёх последних матчах, находится в очень хорошей форме. Во время предсезонки был лучшим бомбардиром. Честно говоря, не сомневался, что его вызовут. Соперники? Такая сейчас политическая обстановка. Команды боятся попасть под штрафные санкции. Кто-то согласился — и то слава богу, будет возможность посмотреть игроков», — сказал Сафонов в интервью «РБ Спорт».
В текущем сезоне 20-летний футболист сыграл в восьми матчах за «Динамо», забив три мяча и отдав один ассист.
- 8 сентября 2022
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