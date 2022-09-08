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Ловчев оценил игру «Спартака» под руководством Абаскаля

Ловчев оценил игру «Спартака» под руководством Абаскаля
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре команды под руководством Гильермо Абаскаля.

«Как оценить работу Абаскаля? Неплохо. «Спартак» играет ярко, красиво, забивает голы — а вот когда сошлись с командой приличного уровня, то сразу стало заметно, что игроки ниже уровнем, чем у «Зенита». Сегодняшний футбол «Спартака» – лучший за последнее время. Николсон публично выражает своё недовольство игровым временем? Это его проблемы, он игрок сборной Ямайки, не такая уж и потеря. Да, для сегодняшнего «Спартака» нормальный футболист, но не более того. Это не звезда какая-то, за кого нужно держаться. Пока что Соболев играет лучше. Другое дело, что он должен иметь замену», – приводит слова Ловчева Metaratings.

После восьми туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

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