Ловчев оценил игру «Спартака» под руководством Абаскаля

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре команды под руководством Гильермо Абаскаля.
«Как оценить работу Абаскаля? Неплохо. «Спартак» играет ярко, красиво, забивает голы — а вот когда сошлись с командой приличного уровня, то сразу стало заметно, что игроки ниже уровнем, чем у «Зенита». Сегодняшний футбол «Спартака» – лучший за последнее время. Николсон публично выражает своё недовольство игровым временем? Это его проблемы, он игрок сборной Ямайки, не такая уж и потеря. Да, для сегодняшнего «Спартака» нормальный футболист, но не более того. Это не звезда какая-то, за кого нужно держаться. Пока что Соболев играет лучше. Другое дело, что он должен иметь замену», – приводит слова Ловчева Metaratings.
После восьми туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.
- 8 сентября 2022
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