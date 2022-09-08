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Игрок сборной Киргизии высказался об отстранении сборной России от международных турниров

Игрок сборной Киргизии высказался об отстранении сборной России от международных турниров
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Капитан сборной Киргизии и защитник красноярского «Енисея» Валерий Кичин прокомментировал отстранение сборной России от международных турниров.

«Думаю, должен получиться хороший матч, мы с нетерпением ждем игры. Не думаю о том, что сборная России долго не играла. Какая мне разница, когда российская сборная проводила последний матч? Моя сборная играла, и сейчас мы спокойно готовимся к Кубку Азии, ждём Россию дома. Негативно отнёсся к отстранению сборной России, потому что футбол и спорт должны быть вне политики. Спортсмены и в частности футболисты ни в чём не виноваты — за что их отстранять? Не понимаю, почему так сделали», — приводит слова Кичина «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Киргизии 24 сентября в Бишкеке.

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