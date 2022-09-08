Клопп высказался об увольнении Тухеля с поста главного тренера «Челси»
Поделиться
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал увольнение Томаса Тухеля с пост главного тренера «Челси».
«Опасаюсь ли я за свою работу после увольнения Тухеля? Не совсем, но кто знает? Разница, очевидно, в том, что есть разные владельцы. Наше руководство довольно спокойное и ждёт, что я разберусь в ситуации, не думая, что её должен разруливать кто-то другой. Так они всегда это видели. В тот день, когда они передумают, они могут сказать мне», — приводит слова Клоппа Metro.
Тухель был уволен после поражения от загребского «Динамо» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Ливерпуль», в свою очередь, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов разгромно проиграл «Наполи» со счётом 1:4.
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
10:39
-
10:33
-
10:26
-
10:23
-
10:20
-
10:20
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22
Партнерский контент