Клопп высказался об увольнении Тухеля с поста главного тренера «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал увольнение Томаса Тухеля с пост главного тренера «Челси».

«Опасаюсь ли я за свою работу после увольнения Тухеля? Не совсем, но кто знает? Разница, очевидно, в том, что есть разные владельцы. Наше руководство довольно спокойное и ждёт, что я разберусь в ситуации, не думая, что её должен разруливать кто-то другой. Так они всегда это видели. В тот день, когда они передумают, они могут сказать мне», — приводит слова Клоппа Metro.

Тухель был уволен после поражения от загребского «Динамо» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Ливерпуль», в свою очередь, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов разгромно проиграл «Наполи» со счётом 1:4.