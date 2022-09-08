Иван Ломаев: попасть в национальную сборную — мечта абсолютно каждого

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался на тему своего попадания в расширенный список сборной России.

Вчера, 7 сентября, стал известен расширенный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи против Киргизии и Ирана. В данный список попал голкипер самарской команды.

«Это не окончательный список. В сборную можно ещё не поехать. Очень приятно, что тренерский штаб обратил на меня внимание. Попасть в национальную сборную — мечта абсолютно каждого.

В присутствии сильных игроков ты развиваешься сам. Но чтобы говорить о конкуренции, надо закрепиться в окончательном списке.

С такими футболистами, как Кержаков, Шунин и Сафонов всегда интереснее. Будет приятно конкурировать и проверить себя с одними из лучших в нашей стране. Буду тренироваться и постараюсь проявить себя с лучшей стороны», — сказал Ломаев в интервью «РБ Спорт».