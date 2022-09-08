Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мигель Данни: сыновья говорят по‑португальски с лёгким русским акцентом

Мигель Данни: сыновья говорят по‑португальски с лёгким русским акцентом
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни рассказал, что его дети не забыли русский язык.

«Сейчас провожу время с семьей. Сыновья‑близнецы Бернарду и Франсишку играют в футбол. Помогаю и поддерживаю их во всем. Постоянно рядом с ними. Подзабыли ли они русский язык? Ничего подобного. И жена Петра не забыла. А сыновья, мне кажется, даже по‑португальски говорят с лёгким русским акцентом (улыбается). Бывает, что между собой общаются по‑русски. И у них, и у супруги осталось много друзей в России — продолжают поддерживать связь», — приводит слова Данни «Матч ТВ».

Данни защищал цвета «Зенита» с 2008 по 2017 год. В 256 матчах за команду португальский полузащитник забил 68 голов и отдал 73 результативные передачи.

Новость по теме
Данни: для клубов грустно не играть в еврокубках, а для сборной – на чемпионате мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022