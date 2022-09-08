Мигель Данни: сыновья говорят по‑португальски с лёгким русским акцентом

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни рассказал, что его дети не забыли русский язык.

«Сейчас провожу время с семьей. Сыновья‑близнецы Бернарду и Франсишку играют в футбол. Помогаю и поддерживаю их во всем. Постоянно рядом с ними. Подзабыли ли они русский язык? Ничего подобного. И жена Петра не забыла. А сыновья, мне кажется, даже по‑португальски говорят с лёгким русским акцентом (улыбается). Бывает, что между собой общаются по‑русски. И у них, и у супруги осталось много друзей в России — продолжают поддерживать связь», — приводит слова Данни «Матч ТВ».

Данни защищал цвета «Зенита» с 2008 по 2017 год. В 256 матчах за команду португальский полузащитник забил 68 голов и отдал 73 результативные передачи.