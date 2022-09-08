Артета удивлён увольнением Тухеля с поста главного тренера «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал отставку Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси».
«Я был удивлён — мы узнали об этом прямо перед тренировкой. Всегда грустно, когда любого коллегу по этой профессии увольняют. К сожалению, мы знаем, как это работает. Я желаю ему удачи. Неприятно слышать такие новости. Заставляет ли увольнение Тухеля ценить стабильность, которая у меня есть в «Арсенале»? Это заставляет меня понять то, что я всегда говорил вам, у нас профессия, в которой такое может происходить. Мы должны предотвратить это, наслаждаться путешествием и радоваться каждому дню, потому что вы никогда не знаете, когда это произойдёт», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».
Тухеля был уволен после поражения «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с загребским «Динамо».
- 8 сентября 2022
-
10:39
-
10:33
-
10:26
-
10:23
-
10:20
-
10:20
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22