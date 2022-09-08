Артета удивлён увольнением Тухеля с поста главного тренера «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал отставку Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси».

«Я был удивлён — мы узнали об этом прямо перед тренировкой. Всегда грустно, когда любого коллегу по этой профессии увольняют. К сожалению, мы знаем, как это работает. Я желаю ему удачи. Неприятно слышать такие новости. Заставляет ли увольнение Тухеля ценить стабильность, которая у меня есть в «Арсенале»? Это заставляет меня понять то, что я всегда говорил вам, у нас профессия, в которой такое может происходить. Мы должны предотвратить это, наслаждаться путешествием и радоваться каждому дню, потому что вы никогда не знаете, когда это произойдёт», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Тухеля был уволен после поражения «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с загребским «Динамо».