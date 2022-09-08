Дасаев оценил выбор вратарей в сборную России на матч с Киргизией

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Ринат Дасаев оценил выбор вратарей в сборную России на товарищеский матч с национальной командой Киргизии. Ранее стало известно что, Тренерский штаб сборной России вызвал Михаила Кержакова, Ивана Ломаева, Матвея Сафонова и Антона Шунина.
«Если этих вратарей вызвали в сборную, значит в них что-то увидели. Будут смотреть, кто из них лучше. Будет ли Сафонов первым номером? Это пусть решает тренерский штаб. почему не вызвали Селихова? Александр хорошо показал себя, но, к сожалению, получил травму. В последних играх он не принимал участия, поэтому и не вызвали», — приводит слова Дасаева «РБ Спорт»
Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Киргизии 24 сентября в Бишкеке.
- 8 сентября 2022
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