Стали известны подробности увольнения Томаса Тухеля из «Челси»

Стали известны детали отставки Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси», сообщает The Sun.

По данным источника, утром Тухель прибыл на тренировочную базу команды, чтобы провести тренировку. Однако, там руководство клуба сообщило ему об отставке. Немецкий специалист просил дать ему больше времени, чтобы исправить ситуацию, однако руководство сказало, что времени на это не осталось.

Отмечается, Тухель был потрясён своей отставкой, собрал свои вещи, попрощался с персоналом и покинул комплекс.

После шести туров чемпионата Англии «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице, записав в свой актив 10 очков. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов лондонский клуб неожиданно проиграл загребскому «Динамо» со счётом 0:1.