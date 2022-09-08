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Голкипер «Шахтёра» Пятов: Тимощуку путь обратно на Украину закрыт

Голкипер «Шахтёра» Пятов: Тимощуку путь обратно на Украину закрыт
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Украинский голкипер донецкого «Шахтёра» Андрей Пятов высказался о соотечественнике Анатолии Тимощуке, который является тренером петербуржского «Зенита».

«Мы хорошо знаем друг друга, но мои чувства к нему очень негативные. Он отвернулся от своей страны. Он сделал выбор, он должен нести этот крест, но путь обратно в Украину ему закрыт. В такой ситуации нужно быть чётким. Если вы отворачиваетесь от друзей и родственников, потому что вам удобно на том месте, справедливо ли такое поведение? Вы можете быть легендой, но прежде всего вы должны оставаться человеком», — приводит слова Пятова Sportowe Fakty.

Ранее стало известно, что на Украине Тимощука лишили тренерской лицензии PRO, а также всех титулов.

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